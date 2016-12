Disney-stjernen og den seks år eldre artisten holder hender og kysser på stranden.

TOPP.NO: Ok, for å være ærlig visste vi ikke engang at Bella Thorne (19) var singel? Og nå har hun plutselig fått seg en ny kjæreste?!

Uten at vi har fått med oss hva som har skjedd med Tyler Posey (25), har Disney-stjernen allerede hoppet videre til sanger og låtskriver Charlie Puth (25).

I helgen ble det mulig nye paret observert hånd i hånd på stranden i Miami — og på bildene ser det ut til at de skal til å kysse eller akkurat har kysset.

Senere samme kveld dro også de visstnok nyforelskede turtelduene sammen på Jingle Ball, og poserte velvillig i armene til hverandre på den røde løperen.

Det er ikke første gang de unge stjernene flørter åpenlyst. Allerede tidligere i høst, da Bella fortsatt datet "sjelevennen sin" Tyler, hadde hun og den amerikanske artisten en heftig flørt på gang over Twitter.

BELLA THORNE OG CHARLIE PUTH: Er de et nytt par? Her poserer de på Jingle Ball i helgen. Foto: SipaUSA

Verken den rødhårede skjønnheten eller Charlie har bekreftet forholdet, men det blir spennende å se om de gjør det innen året er omme.

I så fall blir dette tredje forholdet til 19-åringen i løpet av fire måneder, for det ble slutt med kjæresten gjennom et år, Gregg Sulkin (24), i august. Ingen tvil om at det går fort i svingene!