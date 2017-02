Innrømmer at hun har kopiert en annen superstjerne.

TOPP.NO: Bella Thorne har utvidet piercingsamlingen sin denne uka, og føyer seg derfor inn i en lang rekke av unge Hollywood-kjendiser som nå har piercing i brystvorta.

I tillegg til den rebelske Disney-stjernen, har nemlig flere store stjerner, som Hailey Baldwin, Rihanna, Jenner-søstrene Kylie og Kendall, Kristen Stewart og Katy Perry også piercet «nipplen».

Og skal vi tro Bella selv, som også har piering i nesa og ørene fra før av, er det faktisk Kendall Jenner som inspirerte henne til å stikke på piercingsjappa for å pynte på brystvorta.

For en uke siden hintet rødtoppen, som for tiden har blåsvart hår, på Twitter at hun kom til å gjøre det — og tagget posten med #pullingaKendall og #inspired.

Men 19-åringen er langt ifra den eneste copycaten i Hollywood — blant annet mener fansen at Sofia Richies nye tatovering er en blåkopi av Kylies ankeltatovering.

So like I'm getting a nip piercing ... #pullingAKendall #inspired — bella thorne (@bellathorne) 24. januar 2017



Det var også på Twitter at ungjenta stolt viste frem sitt rykende ferske kroppssmykke: