Superstjernen er rett og slett fullstendig ugjenkjennelig.

TOPP.NO: Når du er kjendis med millioner av fans verden over, er det at du mest sannsynlig ender opp med en versjon av deg selv i voks en av tingene du kan forvente at fører med stjernestatusen din.

De fleste av Hollywood-stjernene i dag har fått voksfigurer laget etter seg flere ganger. Og det er i de aller, aller fleste tilfellene bare gøy — og mange ser overraskende ekte ut!

Men mer enn én gang, har stjernene endt opp med mildt sagt merkelige, og skumle versjoner av seg selv. Stakkars Justin Bieber har virkelig ikke vært heldig med sine voksfigurer, bortsett fra den som står på Madam Tussaud-museet i Amsterdam. Hot!

Nå er det derimot sangstjernen Beyoncé Knowles som har fått en uheldig utgave av seg selv. Hun er rett og slett ugjenkjennelig som voksfigur!

Personen kom over den komiske utgaven av Queen Bee i Canada, og valgte å dele bildet på Twitter:

Yall... I went to a wax museum in Canada and they thought this was Beyoncé. I'm hurt pic.twitter.com/eaSND49XtK — haley (@Winklahh) 3. januar 2017



Nei, det er neimen ikke rart at bildet går viralt og at det flommer over av kommentarer på Twitter. Her har det tydeligvis gått riv ruskende galt i voksfigur-prosessen!