Disse bildene får fans til å tro at Brooklyn Beckham er på flørter'n med modellen.

TOPP.NO: Vennskapelig bowlingkveld eller het date mellom to av de hotteste stjernene i Hollywood for tiden? Det er ikke så greit å vite, men det er i hvert fall sikkert og visst at Brooklyn Beckham (17) og Sofia Richie (18) trives i hverandres selskap!

I helgen ble det knipset bilder av kjendissønnen og blondinen på en hyggelig bowlingkveld i London — og fansen spør seg om det kan være noe mer mellom vennene?

LES OGSÅ: Sofia Richie kopierte Kylie Jenner sin tatovering

De to unge stjernene har tross alt endel til felles. Begge to har mildt sagt kjente foreldre, Sofias far er musikeren Lionel Richie og Brooklyns foreldre er ingen ringere enn fotballspiller David Beckham og tidligere Spice Girls-medlem Victoria Beckham, og er vant til å vokse opp med paparazzi som fotfølger dem.

I tillegg har begge to nettopp kommet videre fra turbulente brudd i høst. Brooklyn avsluttet jo sitt forhold med skuespillerkjæresten Chloë Grace Moretz omtrent på samme tid som Sofias fling med Justin Bieber tok slutt.

LES OGSÅ: Justin Bieber gjemte en VELDIG intim ting i bilen han har solgt

Når det er sagt, har de to vennene kjent hverandre i lang tid — og det behøver slett ikke være noe mer mellom dem. Men de hadde unektelig vært et søtt par!

PÅ BOWLINGDATE: Sofia Richie (med ryggen til) og Brooklyn Bekcham koste seg med et slag bowling i London i helgen. Foto: Xposure

ANKOM HVER FOR SEG: Både Brooklyn og Sofia hadde vært på Wonderland Magazine-fest før de møttes på bowlinghallen. Foto: Xposure