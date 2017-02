Sangfuglen avslører endelig hvorfor hun valgte å forlate jentegruppa.

TOPP.NO: Det har snart gått to måneder siden Camila Cabello valgte å «ta en Zayn» og forlot jentegruppa Fifth Harmony — til fansens store sorg og fortvilelse.

Selv om både brunetten og hennes tidligere bandkollegaer har luftet et og annet om den sjokkerende exiten i sosiale medier, er det først nå at den rykende ferske solo-artisten røper hvorfor hun egentlig valgte å bryte med det amerikanske jentebandet.

I et stort intervju med magasinet Seventeen, forteller den smellvakre stjernen at hun følte det å være én av fem holdt henne tilbake som artist:

— Fifth Harmony ga ikke det maksimale uttrykket av meg individuelt, forklarer 19-åringen.

— Fansen blir virkelig kjent med meg gjennom musikken jeg skriver. Målet mitt er å være modig og tørre å åpne meg.

Vi kan jo forstå at det innimellom er tøft å ikke kunne gjøre ting helt på sin egen måte når man er en del av et band — men vi kommer til å savne Camila som en del Fifth Harmony!



«Bad Things»-sangeren understreket likevel at hun ikke har noen vonde følelser knyttet til sin tidligere gruppe:

— Jeg ønsker dem fortsatt alt godt og jeg er glad de fortsetter reisen sin som Fifth Harmony. Jeg ser frem til å høre ny musikk fra dem som gruppe og solo-prosjekter.

