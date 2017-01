Er eventyret om Danielle Campbell og Louis Tomlinson over?

TOPP.NO: Da Louis Tomlinson (25) hadde bursdag i desember, delte kjæresten, Danielle Campbell (21), et supersøtt bilde av de to sammen. Men nå beskylder fansen den mørkhårede skjønnheten for å være utro mot One Direction-sangeren.

Og de mener hun har en fling med selveste Gregg Sulkin (24)!

Bilder av det som visstnok er Danielle som går hånd i hånd med ekskjæresten til Bella Thorne florerer på nettet for tiden — og får fansen til å se rødt. Selv om det overhodet ikke er mulig å se at det faktisk er noen av de to unge stjernene på bildet.

Danielle og Louis, aka #Louinelle, ryktes derfor å være historie, bare ett år etter at de to offisielt ble sammen.

I tillegg har det dukket opp en video av Gregg som fester på nyttårsaften, der flere fans bestemt mener man kan se Danielle nederst i høyre hjørnet.

Danielle and Gregg Sulkin hand in hand yesterday#LounielleIsOver pic.twitter.com/iwQvRAD4mf — king Louis (@hxmbleNiall) 1. januar 2017

Danielle no snapchat do Cameron Fuller (amigo de Gregg Sulkin) pic.twitter.com/4hBDB4Q1Ws — Danielle Campbell BR (@DanielleCBRA) 1. januar 2017



På toppen av det hele delte Louis en selfie på Instagram der han innrømmer at starten på det nye året var tøff:

I've felt better ! Hello 2017!! Et bilde publisert av Louis Tomlinson (@louist91) søndag 01. Jan.. 2017 PST



Men med tanke på at den britiske sangeren mistet moren sin i desember på grunn av kreft, er det kanskje mer sannsynlig at dét er grunnen til den nedstemte instaposten.