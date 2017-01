Det er ikke tvil om at sangeren faller for én spesiell type gutter.

TOPP.NO: Det går virkelig fort i svingene med kjærligheten for Demi Lovato (24) for tiden! I november ble skjønnheten koblet til MMA-utøveren Luke Rockhold, og bestekompisen hennes, Nick Jonas, holdt liv i ryktene ved å snappe MYE av de to turtelduene.

Men nå kobles altså «Let It Go»-sangeren til enda en ny MMA-utøver. Det kan se ut som at hun har begynt å gå for én spesiell type gutter — muskuløse karer som har som levebrød å slåss med andre menn er tydeligvis det Demi synes er hot for tiden. Lol!

Brunetten har nemlig tilbrakt mye tid sammen med MMA-utøveren Guilherme Vasconcelos (30), og den brasilianske flammen hennes har ikke nølt med å dele mange bilder av artisten på sin private Instagram-konto.

Ut fra bildene kan man se at det visstnok nye paret har tilbrakt nyttårsaften sammen, og Guilherme, som har kallenavnet «Bomba» i MMA-miljøet, har satt et hjerte som bildetekst under sin siste post av dem sammen. Ntaaaw!

Foreløpig har ikke Demi bekreftet forholdet deres, men det er ikke tvil om at de er et pent par sammen!

Et bilde publisert av Guilherme "Bomba" Vasconcelos (@bombatuf) tirsdag 03. Jan.. 2017 PST



Betyr dette at Demi, som avsluttet sitt seks år lange forhold med Wilmer Valderrama (36) i sommer, går inn i det nye året med ny type?