Det er litt for åpenbart at hun klippet bort eksforloveden Ryan.

TOPP.NO: Det har knapt gått fire måneder siden det ble slutt mellom Disneys mest sukkersøte par; Dove Cameron (21) og Ryan McCartan (23). De tidligere turtelduene brøt forlovelsen til fansen store fortvilelse — og for mange er fortsatt bruddet et stort sjokk.

Det er derfor ikke så rart at fansen IKKE tok det pent da blondinen la ut et bilde av seg selv på Instagram her om dagen. Problemet var nemlig at «Liv and Maddie»-stjernen hadde croppet ut eksen fra bildet.

Det var en observant fan som oppdaget at det var snakk om et blinkskudd fra en shoot hun og Ryan hadde gjort da de fortsatt var sammen.

Kommentarene har ikke latt vente på seg og mange påpeker at de synes den smellvakre stjernen burde valgt et annet bilde i stedet for å klippe ut eksforloveden eller latt det være som det var.

Men vi kan jo virkelig forstå at hun ville poste bildet UTEN han — det er jo tross alt slutt mellom dem! Og i tillegg er det surt å måtte droppe å poste et dødsfint bilde av seg selv bare fordi eksen er med på det...