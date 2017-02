Disney Channel-stjernen har nettopp knust bildet vi hadde av hun og Ryan som #goals.

TOPP.NO: Det var en tid da Dove Cameron og Ryan McCartan var seriøst #goals, og det tidligere Disney Channel-paret var et av de søteste vi shippet i Hollywood.

Men nå begynner det tidligere bildet vi hadde av turtelduene å rakne. Helt siden forlovelsen deres ble brutt i oktober 2016, er det helt tydelig at blondinen har hatt et behov for å distansere seg fra eksen.

Ikke minst kunne observante fans tydelig se at hun postet et bilde på Instagram hvor hun rett og slett hadde croppet ut hele Ryan. #noshame

Men nå kan det se ut som at den søte skuespilleren, som for ikke lenge siden sto frem som bifil, har fått seg ny kjæreste.

I helgen ble hun Insta-offisiell med det folk tror er hennes nye bae, «Descendants 2»-kollegaen Thomas Doherty. Det var i forbindelse med denne supersøte posten at en hjerteskjærende detalj fra det tidligere forholdet kom frem.

cheeks so rosy Et bilde publisert av DOVE (@dovecameron) mandag 06. Feb.. 2017 PST



En fan, som tydeligvis ikke har kommet seg helt over bruddet fra i høst ennå, kommenterte nemlig enkelt og greit «Ryan» under bildet, og den blonde stjernen svarte på kommentaren: «was terrible to me».



Say what?! Er dette samme Dove som sa det «fortsatt var mye kjærlighet mellom dem» etter bruddet med Ryan? Vi kan nesten ikke tro våre egne øyne!

Men «Descendants»-skjønnheten skriver også til en fan at hun er mye lykkeligere nå.



Og det er vi sååå glade for å høre, selv om det er trist og knuser hjertene våre å høre at ting mellom henne og Ryan antageligvis ikke var så bra som vi hadde forestilt oss.

