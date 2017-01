... Og en annen bifil Disney-stjerne har lyst til å date henne!

TOPP.NO: I høst ble det kjent at Disney-stjernene Dove Cameron og Ryan McCartan brøt forlovelsen og gikk fra hverandre — og føyde seg derfor inn i den lange rekken av stjernepar som har slått opp etter at de forlovet seg. Snufs!

Siden da har det sett ut til at Dove har vært lykkelig som singel, og rykter om en ny romanse har ikke begynt å svirre før nå.

Fansen har nemlig freaket ut etter at et kyssebilde ble lagt ut av blondinen og skuespillerevenninnen hennes, Kiersey Clemons — se bildet lenger ned i saken!

Det er uklart om det bare er et søtt vennskapelig kyss, eller om det faktisk er noe mer mellom de to venninnene, men like etter at fansen begynte å spekulere valgte skjønnheten å stå frem som bifil på Twitter.

En fan la nemlig ut poster hun tagget Dove i, og ba stjernen like én av dem. I den ene tweeten sto det "lik denne om du er lesbisk" og i den andre sto det "lik denne om du er bifil" (på engelsk betyr bisexual både bifil og biseksuell).



Og som du kanskje har skjønt allerede, så valgte «Liv og Maddie»-stjernen å like den siste posten. I tillegg dukket hun opp hånd i hånd med Kiersey på Marie Claire-arrangement i Los Angeles for en ukes tid siden.

HÅND I HÅND: Er Kiersey Clemons og Dove Cameron et nytt par? Foto: Splash News

Om det faktisk lukter ny romanse eller ikke, får i hvert fall Kiersey konkurranse fra en annen bifil Disney-stjerne; nemlig Bella Thorne.

Det er ikke en hemmelighet at den rødhårede skjønnheten eeelsker å være forelska (hun kobles tross alt til den kontroversielle youtuberen Sam Pepper for tiden, like etter å ha kommet ut av et kjærlighetstriangel med Tyler Posey og Charlie Puth), og hun spilte med da en fan forelso at hun og Dove kunne vært en god match:

Yeah trust me. I have thought about it https://t.co/cPQMgkKdKn — bella thorne (@bellathorne) 16. januar 2017



Vi tipper dette i stor grad var ment som en spøk, for Dove svarte på tweeten med en "bahahaha" og hashtaggen "powercouple". Vel, det er i hvert fall ingen tvil om at de hadde vært totalt #goals som par!