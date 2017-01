Forteller om stjernekjærestens største flause i nytt intervju.

TOPP.NO: Om vi skulle kåret de søteste kjæresteparene vi vet om i Hollywood, hadde helt klart Dylan O'Brien (25) og Britt Robertson (26) toppet lista.

I et univers der kjendispar blir sammen og slår opp annenhver dag, virker de to skuespillerne både lykkeligere og sterkere enn noensinne, etter 4,5 år sammen.

En av grunnene til dette er nok at stjernene, som møttes på jobb, er hemmelighetsfulle når det kommer til livet deres sammen, og sjelden deler detaljer fra privatlivet sitt med fansen.

Men i et nylig intervju forteller Britt en VELDIG pinlig (og kjempesøt!) historie om «Teen Wolf»-stjernen, og vi kan ikke annet enn å le.

Hun røper at hun får beskjed om at Dylan er på vei til sykehus fordi de trodde at blindtarmen hans hadde sprukket. Blondinen ender opp med å forlate filminnspillingen sin i Vancouver, Canada, og reiser til Seattle, USA, for å fly til Atlanta hvor Dylan er. (Snakk om dedikert kjæreste <3)

Problemet er bare at hun får vite når hun kommer frem, etter mange timer på reisefot med sine to hunder, at det slettes ikke er snakk om en sprukket blindtarm.

Nope, Dylan led rett og slett av en litt kraftig form for luft i magen. Lol!

Når det er sagt, så er vi bare glade for å høre at det gikk bra med filmkjekkasen denne gangen. Bare tenk så uhyggelig det må ha vært for Britt da storsjarmøren ble alvorlig skadet under innspillingen av «Maze Runner» i våres!