TOPP.NO: Den filmen vi i Topp-redaksjonen, og det som føles som resten av verden, er aller mest spent på i år, er uten tvil Disneys nye versjon av «Skjønnheten og Udyret».

Ikke minst har selveste Emma Watson (26) hovedrollen, men traileren gir oss gåsehud fra topp til tå — filmen ser rett og slett helt fantastisk ut! Det er ikke tvil om at de har klart å proppe den full av Disney-magien som vi elsker...

Og som seg hør og bør når en ny Disney-film er på vei, kan du allerede sikre deg mange effekter fra filmen.

Det er i forbindelse med dette at et bilde av en Belle-dukke nå deles verden over. Emma har nemlig blitt foreviget som en dukke basert på karakteren sin — men hun ligner overhodet ikke på plastversjonen.

Nope. Den er altså så ugjenkjennelig at den har fått folk til å tenke på Justin Bieber (22) med langt hår i stedet. Lol!

That's Justin Bieber in a dress though pic.twitter.com/Psor2d6clS — Common Gay Boy (@CGBPosts) 7. januar 2017



Hva synes du? Vi må innrømme at vi ikke synes den ligner så veldig på Emma, men at den er klin lik Biebs? Vel, bedøm selv:

JUSTIN BIEBER: Ligner Belle-dukken på en langhåret variant av Biebs? Foto: Pa Photos