Fansen mener supermodellen gjør narr av asiatere i ny video.

TOPP.NO: Det har ikke gått mer enn to måneder siden forrige gang, men igjen opplever Gigi Hadid å få skarp kritikk fra fans som mener hun har oppført seg rasistisk i ny video.

Forrige gang supermodellen ble beskyldt for å opptre rasistisk, var under American Music Awards i november. I åpningen av det stjernespekkede showet latet blondinen som at hun var USAs nye førstedame, Melania Trump — og fansen mente etterlingningen minnet mer om mobbing enn en uskyldig spøk.

LES OGSÅ: Kim Kardashian røper at hun har en merkelig vane i senga

Og nå kalles altså it-jenta igjen for rasist, melder BuzzFeed News.

I en video lillesøsteren Bella Hadid la ut på Instagram Stories i helgen ser man Gigi holde opp en kjeks som er formet som ansiktet til Buddha.

Hun myser deretter med øynene og gliser på en måte som får det til å se ut som at hun forsøker å ligne på Buddha-ansiktet på kjeksen.

LES OGSÅ: Så rik er faktisk Kylie Jenner



this is y'all woke palestine queen? Gigi out here mocking Asian people. i would say she's cancelled but she never started. rat @GiGiHadid pic.twitter.com/b6wj5k1sXE — z (@zainzayns) February 5, 2017



Bella var kjapt ute med å fjerne videoen av storesøsteren, men allerede hadde fans rukket å dele videoen videre.

Nå renner Twitter over av skarp kritikk fra fans som mener California-jenta gjør narr av asiatere, og asiatiske trekk, i videoen.

LES OGSÅ: Gigi Hadid og Zayn utvidet familien i all hemmelighet

I tillegg peker en fan på at hun dater en med asiatisk bakgrunn selv (Zayn Maliks familie er fra Pakistan), og derfor burde holdt seg for god for spøken.

So you know this is racist right @GiGiHadid? https://t.co/Aob4l23Smi — 0 Alternative Fucks (@RegularBlack_) February 5, 2017

How is Gigi hadid dating an Asian man and making racist jokes about Asians tho........???? — Not Rina(@notrinap) February 6, 2017



Vi i Topp-redaksjonen tviler på at Gigi mente dette som noe mer enn en spøk, men er så klart enige i at man ikke skal gjøre narr av andre for hvordan de ser ut, hvordan de snakker eller hvor de kommer fra!

Supermodellen har ikke kommentert beskyldningene.