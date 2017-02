Supermodellen røper at det tok litt tid å få Zayn på kroken...

TOPP.NO: At Gigi Hadid og Zayn Malik er et av Hollywoods heteste par er det vel ingen som kan krangle på. De to turtelduene elsker å dele supersøte bilder av hverandre i sosiale medier, og har akkurat utvidet den lille familien sin i all hemmelighet.

Nå har blondinen røpet hvordan de to stjernene endte opp med å date hverandre. Det skulle nemlig ta litt tid fra første gangen de møttes, til de faktisk dro på første date!

LES OGSÅ: Derfor stjal datteren til Beyoncé showet på Grammy Awards <3

Det var under et intervju på Ellen Degeneres Show at den langbeinte modellen røpet at hun møtte Zayn i en bursdag for en felles venn av dem for mange år siden. Siden da snakket de verken sammen eller møttes igjen — kanskje ikke så rart siden begge hadde kjærester på hver sin kant.

Så det var ikke før høsten 2015 at California-jenta håpet at hun kom til å støte på den britiske kjekkasen igjen.

LES OGSÅ: Er Justin Bieber sammen med eksen sin igjen? Dette bildet får fansen til å lure

SØTE BILDER: Det finnes endel romantiske blinkskudd av det hete paret for å si det sånn! Foto: NTB Scanpix



— Han var i New York for å se Victoria's Secret-showet, men endte opp med å ikke komme, fortalte it-jenta, og innrømmer at hun ble veldig skuffet.

— Men jeg tenkte å bare forsøke å spille kul, og dra på etterfesten, men han var ikke der heller. Vi fikk ikke dratt på date før senere den uka.

LES OGSÅ: Halsey overrasket på rød løper — dukket opp i «gymklær»

KULE KJÆRESTER: Ingen tvil om at både Gigi og Zayn har stilen inne! Foto: NTB Scanpix



Skal vi tro et intervju Zayn har gjort tidligere, var det faktisk han som ba ut henne.

Forståelig nok, gikk daten veldig bra. Ifølge Gigi forsøkte de å spille kule de første ti minuttene, før de bare droppet det, og var ærlige om at de likte hverandre — og hun forteller at de fant tonen fort og har helt lik humor.

Og resten er, som dere vet, historie <3