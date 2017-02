Supermodellen delte overraskende bilde på Twitter.

TOPP.NO: Over et år har gått siden Gigi Hadid og Zayn Malik fant tonen og kjapt ble et av Hollywoods desidert heteste par.

Og det er ikke tvil om at modellen og det tidligere One Direction-medlemmets forhold blir sterkere og sterkere for hver dag, og turtelduene deler stadig vekk supersøte bilder av hverandre med fansen.

Nå ser det ut til at de har tatt forholdet et steg lenger, og har gått fra å være to til tre. På Twitter postet nemlig den langbeinte skjønnheten et bilde av hennes britiske bae og en valp — og skrev under at hun savner sine to engler. Jepp, TO engler.

Ehm, what?! Har California-baben og artisten fått seg en liten Fransk Bulldog uten at noen har fått det med seg? For hvor i all verden kom egentlig hjerteknuseren fra?

Det er jo absolutt ikke usannsynlig. En hel haug av stjernepar skaffer seg firbeinte venner sammen (bare sjekk ut sjarmtrollet til Madison Beer og Jack Gilinsky <3) og det har aldri vært noen tvil om at de to kjendisene elsker dyr.

Både Zayn og Gigi vokste opp med hunder i huset, og det er ikke første gang at sangfuglen skaffer seg et ekstra familiemedlem med en bae. Han og eksforloveden Perrie Edwards adopterte jo katten Prada da de fortsatt var sammen.

Og da Gigis barndomskatt, Chub, døde, var Zayn kjapt ute med å vise at han støttet kjæresten sin i den vanskelige tiden.

:( we love you always chub Et bilde publisert av Gigi Hadid (@gigihadid) søndag 20. Mars. 2016 PDT



Uansett håper vi at vi får se mer til det lille engleansiktet fremover — og kanskje får vite hva navnet til hjerteknuseren er?