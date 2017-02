Gigi Hadid tok med seg lillebroren på glamorøs shoot med stjernefotograf.

TOPP.NO: Det kan virke som at det er én karrierevei som gjelder for Hadid-gjengen; nemlig å bli modell. Jepp, søskenflokken på tre har alle gjort det stort foran kameraet, og ikke minst har lillebror Anwar Hadid virkelig bevist at han er et naturtalent den siste tiden.

Det hjelper nok litt å kunne skryte av at selveste Gigi Hadid og Bella Hadid er søstrene dine, men jaggu er han ikke en skikkelig kjekkas også.

Nå har altså den eldste storesøsteren sikret han en shoot i selveste britiske Vogue og med den anerkjente stjernefotografen Mario Testino bak kameraet. Blondinen selv pryder coveret i tillegg, men fikk med seg broren på i hvert fall ett av bildene inne i motebladet.

Og spør du oss, kunne California-søsknene, som vokste opp i solfylte Malibu, lett gått for å være tvillinger i blinkskuddet — til tross for at det er fire år aldersforskjell mellom dem, og Anwar utrolig nok ikke er eldre enn 17 (!) år.

Uansett er det i hvert fall ingen tvil om at Hadid-gjengen har arvet en god dose kameratekke — bare sjekk ut det brennheite bildet selv:

Welcoming my lil bruv to @britishvogue !! HE'S SO GROWN UP & IM SO PROUD !!! @anwarhadid by @mariotestino Et bilde publisert av Gigi Hadid (@gigihadid) tirsdag 31. Jan.. 2017 PST



Gigi er ikke uten grunn en av de hotteste modellene for tiden og nailet coveret av den verdenskjente moteblekka uten problem (som faktisk er hennes andre cover for britiske Vogue, selv om hun ikke er eldre enn 21 år!):