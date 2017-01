Gjør som Justin Bieber i 2017

Jennifer Lawrence har en hjerteskjærende nyhet til fansen.

TOPP.NO: Skuespiller Jennifer Lawrence (26) kjenner på presset som følger med stjernestatusen.

Superstjernen, som er aller mest kjent for sin ikoniske rolle som Katniss i «Hunger Games»-filmene, har sikret seg millioner av fans verden over gjennom karrieren sin.

LES OGSÅ: Sjekk «SKAM»-skaperens fine nyttårsgave til fansen

Men at det også er en mørkere og tøffere bakside ved det glamorøse livet, dét kan den blonde skjønnheten skrive under på — og nå vil hun slutte å ta selfies med fansen sin.

I mai 2016 bestemte Justin Bieber seg for det samme, og mange beliebers har måttet innse at de ikke får forevige øyeblikket om de er så heldige å få støte på sitt store idol.

LES OGSÅ: Kylie Jenner sin nye tatovering er dedikert til Tyga

Selv om vi selvfølgelig synes det er synd at J-Law ikke vil ta bilder med fansen lenger, har «Passengers»-stjernen et godt poeng:

— Jeg har begynt å bli skikkelig frekk og mer privat, sier blondinen i et intervju med Daily Telegraph.

JENNIFER LAWRENCE: Skuespilleren er for tiden aktuell med sci-fi-filmen "Passengers", som hun spiller i sammen med Chris Pratt. Foto: Ap

— Jeg tror at folk tror at vi allerede er venner fordi jeg er kjendis og de føler de kjenner meg — men jeg kjenner ikke dem, forklarte 26-åringen, som for tiden dater en 21 år eldre filmskaper.

— Jeg må beskytte boblen min, altså "jeg har en rar jobb, men ikke la dette bli virkeligheten min".