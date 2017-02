Bilder kjekkasen har delt får fansen til å tro at han har fått seg dame.

TOPP.NO: Høsten 2016 sto virkelig i Henrik Holms tegn! Skuespillerspiren, som spiller bipolare Even i «SKAM», dukket opp med et brak i den populære tv-serien og ble ikke uten grunn umiddeltbart en favoritt blant seerne.

I tillegg til å være en fantastisk skuespiller, er det ikke tvil om at Oslo-gutten er en ordentlig kjekkas — og forståelig nok skulle nok mange av den unge stjernens fans gjerne sikret seg en date med Henrik!

Men følger du tv-kjendisen i sosiale medier, kan se ut som at den talentfulle skuespilleren ikke lenger er på markedet og at han har funnet kjærligheten — med en 17 år gammel tidligere blogger.

I tillegg til at han har lagt ut mange bilder av den påståtte kjæresten på Instagram, skal de ha dukket opp sammen flere ganger under moteuka i Oslo. Og de angivelige turtelduene har faktisk blitt knipset bilder av sammen i en stor moteshoot for D2:

Et bilde publisert av D2 / Dagens Næringsliv (@d2magasin) torsdag 26. Jan.. 2017 PST



Fansen har i hvert fall fattet mistanke, og ryktene svirrer rundt den mulige romansen. Under bildene av skjønnheten på profilen til Henrik, renner kommentarfeltet over av gratulasjoner fra fans som er glade på hans vegne.

Men nå kan det jo faktisk hende at de bare er gode venner også! De henger i hvert fall i samme vennekrets, og begge to ses ofte sammen med andre norske kjendiser, som artist Cezinando og «SKAM»-skuespiller Marlon Langeland. Jepp, vi snakker heftig #squadgoals her!

TOPP har vært i kontakt med både Henrik og 17-åringen, men ingen av dem ville kommentere ryktene.