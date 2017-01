Skuespilleren ble litt overrasket da han så hva han hadde fått tilsendt av Biebs.

TOPP.NO: Du har vel neppe glemt den ikoniske Calvin Klein-shooten Justin Bieber (22) gjorde for to år siden? Nope, ikke vi heller! Vi sikler enda den dag i dag over de brennheite bildene av den kanadiske superstjernen.

Og artisten selv var ikke redd for å vise hvor stolt han var over shooten. Han valgte nemlig å sende de bildene der han er naken med unntak av den hvite boksershortsen til skuespiller Mark Wahlberg!

Yes, det høres helt spinnvilt ut, men «Sorry»-sangeren hadde en god grunn: Shooten hans var nemlig inspirert av den «Ted»-skuespilleren og modell Kate Moss gjorde i 1992. Biebs ville rett og slett høre hva hans gode venn Mark syntes.

— Jeg har definitivt latt meg inspirere av den kampanjen, og selv om jeg ikke har snakket med Mark om det, håper jeg han vil like mine bilder når de kommer ut, sa Bieber i et intervju med Womens Wear Daily i 2015.

Det er Mark selv som nylig har fortalt at den yngre superstjernen sendte han bildene, og han spøkte med at det kanskje ikke er det vanligste man sender en eldre kompis.

FIKK NAKENBILDER AV BIEBER: Skuespiller Mark Wahlberg fikk tilsendt bilder av Calvin Klein-shooten til popstjernen fordi han selv gjorde en lignende shoot i 1992. Foto: Calvin Klein/NTB Scanpix

— Jeg ble litt ukomfortabel. Hvorfor sende slike bilder av deg selv til en gift firebarnsfar på 45 år? Selv prøver jeg å komme unna det imaget jeg hadde på 90-tallet, lo Wahlberg på talkshowet Conan, før han la til at han og Justin er gode venner og at han skjønner godt at kanadieren var stolt.