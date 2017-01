Stjernen har IGJEN skiftet hårsveis...

TOPP.NO: Det er en trist, trist dag for alle oss som ble overlykkelige da Justin Bieber (22) begynte å rocke en bolleklipp igjen. Den siste tiden har den kanadiske sangfuglen lignet mer og mer på slik han så ut som yngre, og beliebers verden over kunne glede seg over at «gamle Justin» var tilbake.

Dessverre skulle ikke gleden vare lenge.

I går ble kjekkasen nemlig fotografert med igjen en ny sveis. Heldigvis var det verken dreads eller platinablond manke denne gangen, men han har rett og slett shavet av seg alt håret.

Og det er ikke som at superstjernen ikke er fin med det. Det var bare noe ekstra spesielt da han begynte å ligne på sånn han så ut under «Baby»-tiden. Sukk!

Men alt kler den smukke, som det sies! Og Justin er langt ifra den eneste stjernen som har raket av seg alt håret i det nye året — bare se så annerledes «SKAM»-skuespiller Herman Tømmeraas ble med sin nye sveis!

NY SVEIS: Justin Bieber har barbert av seg alt håret. Foto: Splash News