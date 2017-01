Biebs er nok ikke så glad for at «Starboy»-sangeren dater eksen hans.

TOPP.NO: Tidenes firkantdrama er blitt sparket i gang etter at de sjokkerende klinebildene av Selena Gomez (24) og The Weeknd (26), aka Abel Tesfaye, ble publisert i forrige uke. Forståelig nok har artistenes fling knust et par hjerter i unge Hollywood.

Vi snakker selvsagt om Bella Hadid (20), som datet The Weeknd i halvannet år frem til det ble slutt for bare et par måneder siden — også virker det ikke som at Selenas eks, Justin Bieber (22), er særlig stoka over det nye paret han heller.

Blant annet skal superstjernen ha sagt at ekskjæresten hans dater «Starboy»-sangeren kun for å fremme sin egen karriere, og nå skal han også ha sagt at han ikke klarer å høre på musikken til den andre kanadiske musikeren.

I ny video fra TMZ spør de nemlig «Purpose»-stjernen rett ut om han kan høre på låter av The Weeknd, og han utbryter "ikke f***, den dritten er uaktuell" til svar.

Med andre ord er det kanskje uaktuelt å få se et samarbeid mellom de to talentfulle, kanadiske artistene i fremtiden? *snufs*



Når det er sagt, så ser man helt tydelig at Biebs har et smil om munnen — og noe sier oss at kjekkasen spiller med for å gi sladderpressen noe å skrive om.

Kanskje han egentlig ikke bryr seg så mye om hvem eksen hans dater? Det har jo tross alt gått en stund siden «Jelena» faktisk var en greie...