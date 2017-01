Sjekk hvilken kjendisdatter som er redd popstjernen «jobber seg til døde».

TOPP.NO: For vår del ser det ut som at Justin Bieber (22) har det bedre enn noensinne, men nå har en verdenskjent kjendisdatter gått ut og sagt at hun frykter for superstjernens liv.

Det er den avdøde popkongen Michael Jacksons datter, Paris (18), som nevner «Sorry»-sangeren i nytt coverintervju med magasinet Rolling Stone.

Grunnen skal være at verdensturneen til den kanadiske sangfuglen er organisert av AEG Live, og da Paris fikk høre om dette frykter hun nå at Justin skal lide den samme tragiske skjebnen som hennes far gjorde.

Turnéselskapet organiserte nemlig Michael Jacksons turné noen måneder før han døde og fikk han til å jobbe veldig hardt, noe Paris føler bidro til hjertestansen og dødsfallet.

— AEG Live tar ikke godt nok vare på artistene, sa hun i intervjuet.

— De pusher dem til det ytterste og jobber dem til døde.

Foto: Faksimile / Rolling Stone



18-åringen, som er god venn av Biebs, skal nylig ha vært på en av konsertene hans da hun oppdaget at han turnerer for AEG Live.

— Han var sliten, og bare kom seg gjennom bevegelsene. Jeg tittet på billetten min, så at det sto AEG Live, og tenkte tilbake på hvor sliten faren min var hele tiden og ikke fikk sove, mimret hun.

GODE VENNER: Paris Jackson og Justin Bieber sammen på minnestund for Michael Jackson i 2012. Foto: Afp



Uææh! Vi får håpe at Justin ikke overarbeider seg så han blir syk — og håper han tar vare på seg selv dette året <3