Stjernen la igjen en overraskelse da han han solgte sportsbilen sin.

TOPP.NO: I helgen auksjonerte bort Justin Bieber (22) sin aller første Ferrari (den ikoniske blå sportsbilen som han faktisk glemte hvor han hadde satt fra seg i Los Angeles en gang...) — og budvinneren måtte punge ut over 3,6 millioner norske kroner for herligheten (aka 434 500 dollar).

Men den styrtrike nye Ferrari-eieren var ikke bare så heldig å få ta over selveste Biebs sin gamle kjerre, nope, han eller hun fikk med seg et par andre helt spesielle ting på kjøpet...

LES OGSÅ: Kendall Jenner var på romantisk ferie i Paris i helgen med stor rapper

Underveis i budrunden avslører nemlig den kanadiske superstjernen at han har gjemt et par ting i bilen:

— Jeg har hatt [bilen] i snart to år nå og det er min første Ferrari. Jeg må ta farvel med babyen min, sier kjekkasen og fortsetter:

— Men jeg legger igjen et par av mine gamle Calvins i den.

LES OGSÅ: Kylie Jenner åpner seg om angsten: — Jeg klarte ikke å gå ut

Jepp, du leste riktig: Disse Calvin Klein-bokserne!

Foto: wenn.com/NTB Scanpix



Og dette var langt ifra det eneste budvinneren stakk av med. I tillegg slang artisten inn et par eksklusive billetter til et av showene sine i USA... Julaften kom tidlig for en heldig person i år!

JUSTIN BIEBERS FØRSTE FERRARI: I helgen auksjonerte stjernen bort den ikonsike sportsbilen sin. Foto: AP