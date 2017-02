Et overraskende bilde har fått ryktene til å svirre.

TOPP.NO: Er det én ting Justin Bieber er god på, så er det å få fansen sin til å begynne å spekulere.

Selv om det knapt har gått en uke siden den kanadiske artisten hadde sitt comeback på Instagram etter nesten et halvt års pause, har han allerede (!) klart å poste et bilde som har skapt stor ståhei blant belieberne.

I helgen la han nemlig ut en cloesup av en munn på Insta-kontoen sin, og selv om ikke bildet i seg selv er spesielt oppsiktsvekkende, har observante fans funnet ut at det er snakk om et utsnitt av et throwback-bilde av eksen hans.

Litt iherdig research viste nemlig at det er snakk om modellen Chantel Jeffries, som kjekkasen har blitt koblet til av-og-på i flere år (og som det menes er inspirasjonen til hiten hans «Sorry»).

Et bilde publisert av Justin Bieber (@justinbieber) fredag 10. Feb.. 2017 PST

Chantel har selv slettet posten med det gamle bildet av henne, men som dere vet: Ingenting forsvinner egentlig fra nettet...

Fans har derfor funnet det originale bildet så man kan sammenligne med Biebs mystiske utsnitt:

THROWBACK-BILDE AV CHANTEL: Modellen har tidligere postet dette bildet på Instagram-kontoen sin. Foto: Skjermdump/Instagram



Det er vel lite tvil om at det er snakk om samme bildet — og det store spørsmålet er hvorfor Justin valgte å legge ut bildet?

Er han på flørter'n med den tidligere flammen igjen? Eller syntes han bare det ble et «kult, kunstnerisk» bilde? Eller vil han rett og slett at fansen skal ha noe å spekulere om?

Vi venter i spenning på å finne ut mer om saken i hvert fall...

