Katy Perry matcher kjærestens hår og resultatet ble kanskje ikke heeelt heldig?

TOPP.NO: Dronningen av eksperimentelle hårfrisyrer og ville hårfarger, Katy Perry (32), har fikset på manken sin IGJEN.

Og denne gangen har hun valgt en stil som ligner faretruende på den looken kjæresten hennes, skuespiller Orlando Bloom (40), sverger til for tiden.

Det er nemlig ikke lenge siden at kjekkasen kvittet seg med de mørke lokkene og valgte å bleke håret fullstendig for en ny filmrolle.

I dag har den opprinnelig mørkhårede skuespilleren like blondt hår som parykken han brukte som alven Legolas i de populære «Ringenes Herre»-filmene.

Og nå har altså Katy fulgt i fotsporene til skuespillertypen sin, og dukket opp med en blond bob på kunstutstilling i helgen. Sangfuglen har i lang tid sverget til lange, mørke lokker, så dette var skikkelig uvant! Og vi er ikke helt overbevist om at «Roar»-sangeren passer med lysere manke...

Blonde ambition! Katy Perry rocks new bleached bob at art show before Orlando Bloom's birthday:



Vi håper bare vi snart får se de to turtelduene, som har datet i snart et år, sammen på rød løper med matchende blonde frisyrer. Det hadde vært helt gull!

Men det skal sies at vi tviler på at Katy kommer til å ha blondt hår særlig lenge. Spør du oss, ser det heller ut som en mellomfase for håret hennes — der håret avfarges for å kunne bli farget i en ny farge, som er vanlig å gjøre når du går fra mørkt til en annen farge. Det er derfor fargen er såpass oransje, og ikke helt blond.

GLAD I Å FARGE HÅRET: Katy Perry har hatt mange ulike hårfarger, både rosa, lilla, grønt og blått. Foto: Pa Photos



Vi spår at hun snart dukker opp med en mer crazy farge på håret, som grønn, knallrosa, blått eller lilla!