Det er bare et bittelite problem med skuespilleren hun har valgt seg ut...

TOPP.NO: Vi tviler på at det er mange som kommer til å benekte at ikke Kardashian/Jenner-jentene er big deal i kjendisverdenen i dag. Det finnes vel knapt noen som ikke kjenner til de glamorøse søstrene.

Det er derfor ikke så rart om det hadde blitt laget en film om den verdenskjente familien, og Kendall Jenner (21) har allerede plukket ut hvilken skuespiller som skulle spilt henne.

— Jeg vet at jeg skryter litt når jeg sier at Audrey Hepburn og jeg er ganske like, men hadde det vært mulig ville jeg valgt henne over hvem som helst andre til å spille meg i en film, skriver den unge modellen på appen sin.

— Hun var så chic og talentfull, fortsetter realitystjernen.

Jepp, var. Britiske Audrey Hepburn, som var en av verdens største filmstjerner i sin tid og kjent fra klassikere som «Roman Holiday», «Breakfast at Tiffanys» og «My Fair Lady», døde i 1993.

AUDREY HEPBURN: Den vakre skuespilleren i den ikoniske filmen "Breakfast At Tiffany's" fra 1961. Foto: Mary Evans Picture



Så dessverre er det rimelig vanskelig for Kendall å bli spilt av den ikoniske skuespilleren, men vi er heeelt sikre på at en passende person blir funnet om det en dag blir aktuelt.