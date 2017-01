Og det er nok mange av oss som har gjort det samme som superstjernen!

TOPP.NO: Modell og realityfjeset Kendall Jenner (21) vokste opp i rampelyset og mesteparten av hennes barndom har blitt detaljert beskrevet i serien «Keeping Up With The Kardashians» som har dokumentert familien hennes i mange år.

Likevel kunne ungjenta likevel ha en relativt normal skolehverdag før det ble bestemt at hun skulle ha hjemmeundervisning for å satse på modellkarrieren sin.

LES OGSÅ: 5 hårtabber blonder bør unngå

Hun rakk likevel i løpet av den korte tiden på high school (som i Norge tilsvarer videregående skole) å være litt rebelsk og lyve om en helt spesiell ting til foreldrene sine, Caitlyn (tidligere Bruce) og Kris Jenner:

— Det villeste jeg gjorde i high school-tiden var å lyve til foreldrene mine om hvor jeg var på kveldene, røper hun i et innlegg på nettsiden sin.

LES OGSÅ: Disse stjernenevenninnene har datet hverandres ekser

— Pappa visste egentlig ikke at jeg hadde kjæreste! Selv om mamma hadde en mistanke, var jeg skikkelig redd for å fortelle dem om det, for jeg trodde jeg kom til å havne i trøbbel, fortsetter den suksessrike modellen som i dag kobles til en av verdens største rappere.



It-jenta skriver at både hun og lillesøster Kylie (19) ikke hadde behov for å være skikkelige rebeller fordi foreldrene var lite strenge og stolte på dem:

— De syntes det var OK at vi dro på fester fordi de visste at vi aldri havnet i trøbbel — vi gjorde aldri noe galt! Vi kunne holdt fester selv om vi hadde villet, men det var egentlig ikke så viktig for oss. Vi kunne invitere en stor gjeng med venner på besøk, men det ble aldri noen stor fest.