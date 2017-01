Det er noen ting hun er misunnelig på lillesøsteren for...

TOPP.NO: Det er slettes ikke uvanlig at man innimellom blir litt småmisunnelig på søsknene sine om man har brødre og søstre. Det gjelder selvsagt for Kendall Jenner (21) og Kylie Jenner (19) også!

Modellen har nemlig innrømmet at det er noen ting lillesøsteren har som Kenny gjerne skulle hatt kloa i.

LES OGSÅ: Kylie Jenner røper historien bak det gigantiske arret på låret sitt #grøss

På nettsiden sin avslører realitystjernen hva hun ville tatt med seg om hun kunne stjålet tre ting fra Kylie sitt hus.

Vi kunne knapt vært mer enige i det skjønnheten misunner lillesøsteren!

1. Alle Kylie sine hunder

Det er ikke noen hemmelighet at 19-åringen eeelsker hunder og har huset sitt fullt av firbeinte venner. Så klart ville Kendall tatt med seg alle hjerteknuserne, og forklarer at det er fordi "Mew trenger venner". Mew er den hvite italienske myndevalpen Kendall fikk i gave av Kylie til jul.

FIKK VALP TIL JUL: Kendall Jenner fikk søte Mew av Kylie til jul. Vi smelter av den lille hjerteknuseren! Foto: Splash News



LES OGSÅ: Denne skuespilleren vil Kendall at skal spille henne i en film — det er bare et bittelite problem med det...

2. De store familieportrettene

Skal vi tro Kendall har lillesøsteren hennes veggene fulle av store familieportretter i hjemmet sitt — og disse skulle gjerne 21-åringen dekorert sitt nye hus med.

FAMILIEPORTRETT AV KARDASHIAN/JENNER-GJENGEN: Vi tviler på at Kylie har dette bildet på veggen hjemme, men var nødt til å poste denne morsomme throwbacken likevel! Foto: Xposure