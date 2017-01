Nå raser norsk blogger mot pressen som kalte Kendalls hud for «et kvise-mareritt».

TOPP.NO: Det har aldri vært en hemmelighet at Kendall Jenner (21) sliter med uren hud. Realitystjernen og supermodellen har hele veien vært åpen om at hun ofte får kviser og deler gjerne sine beste triks for å rense og ta vare på huden sin.

Er det noe vi liker, så er det når superstjerner, og til og med en modell som har gått flere av de største motevisningene i verden, åpenhjertig forteller at de er akkurat som alle oss andre. For er det noe som er sikkert, så er det at kviser er helt normalt og noe alle opplever i løpet av livet.

LES OGSÅ: Nakenvideoer av to «Teen Wolf»-stjerner spres på nettet

Likevel fikk den mørkhårede «Keeping Up With The Kardashians»-stjernen massiv kritikk da hun dukket opp uten sminke før helgen og avslørte noen små kviser på haken.

Flere store medier blåste opp bildene og kalte Kendalls urene (og langt fra unormale) hud for «et kvise-mareritt» og beskyldte skjønnheten for å være plaget av en stressende hverdag.

LES OGSÅ: Madison Beer svarer haterne som kritiserte henne for å blø gjennom bikinitrusa

Dette har fått den norske bloggeren Anniken Jørgensen, som er bedre kjent som Annijor, til å se rødt og hun delte to poster på Instagram-kontoen sin for å vise sin avsky:

Me and @kendalljenner have FINALLY something in common! Fuck u @dailymail Et bilde publisert av A N N I J O R (@annijor) søndag 15. Jan.. 2017 PST



Og vi kan ikke annet enn å si oss SÅ enige. For det første er det trist at de blåser opp sminkefrie bilder av Kenny med så stygge overskrifter. For det andre er det dumt at de fremstiller kvisene hennes som noe ekkelt eller unormalt. For det er det virkelig IKKE.

Man skal heller hylle Kendall for å gå uten sminke og at hun viser at man ikke trenger å skamme seg over huden sin!