Hun var på ferie med rapperen i Paris i helgen.

TOPP.NO: Det er ikke lenge siden at Kendall Jenner (21) ble koblet til flere kjekkaser i Hollywood, og en kilde gikk ut og sa at den unge stjernen er opptatt av å date flere stykker på én gang for tiden.

Blant annet svirret ryktene om at hun hadde en flørt på gang med både basketballspilleren Jordan Clarkson og rapperen A$AP Rocky (28). Nå ser det likevel ut som at skjønnheten har valgt å ta forholdet et steg lenger med den sistnevnte kjekkasen.

Hun og den 7 år eldre artisten ble nemlig observert i Paris i helgen, da moteuka for mannsklær gikk av stabelen. Paparazzi-fotografer knipset de smilende stjernene sammen da de shoppet på et loppemarked i den fasjonable byen.

Og dette er langt ifra første gang de ses sammen den siste tiden. For bare en uke siden ble realitystjernen og Rakim Mayers, som rapperen egentlig heter, fotografert sammen i en gullsmedforretning i New York.

Det store spørsmålet er om dette er en bekreftelse på forholdet. Eller er de kun venner? Sjekk ut bildene av dem sammen nedenfor og bedøm selv!

KENDALL JENNER OG ASAP ROCKY: Hang sammen i helgen i Paris. Foto: Abaca

Nedenfor er bilder som ble tatt av dem sammen på shopping i New York 17. januar. Vi synes Kendall ser rimelig glad og forelsket ut på blinkskuddene — men vi kan ta feil! Kan hende er de bare gode venner...

KENDALL JENNER OG ASAP ROCKY: På shopping i New York 17. januar. Foto: Splash News