Stjernens lår er fullstendig dekket av blekk på coveret av stort magasin.

TOPP.NO: Coveret til V Magazine sitt store januarnummer har blitt avslørt, og ingen ringere enn realitystjernen og modellen Kendall Jenner (21) har vært så heldig å få pryde forsiden.

Og 21-åringen rocker en ganske uvant look i det anerkjente motemagasinet, som har blitt kjent for sine kule og utradisjonelle covere.

Den mørkhårede supermodellen har nemlig fått påmalt en gigantisk slangetatovering for anledningen. Jepp, den er STOR! Men (heldigvis?) ikke permanent...

«Keeping Up With The Kardashian»-stjernen poserer sammen med den anerkjente tatovøren Jenai Chin, og det er han som har designet og tegnet den oppsiktsvekkende kroppskunsten i forbindelse med magasinutgaven, som passende nok kalles «Forever Yours»-nummeret.

Mon tro om ikke Kenny blir inspirert til å få enda en tatovering etter fotoshooten? It-jenta har nemlig tre tatoveringer fra før, men de er derimot veldig små.

Hun har et lite hjerte tatovert på hver langefinger og teksten "meow" tatovert på innsiden av underleppa. Med andre ord står de i sterk kontrast til den store slangen på coveret: