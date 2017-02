Vi ble ganske overrasket over én av egenskapene Kendall Jenner ser etter!

TOPP.NO: I går var det Valentines Day, og det har tydeligvis fått Kendall Jenner til å tenke over singellivet (selv om hun for tiden kobles til en av verdens største rappere).

På realitystjernens populære app har hun derfor listet opp de egenskapene hun ser etter i en fremtidig kjæreste.

Og supermodellen innrømmer, selv om vi tviler på at det mangler potensielle dater i livet hennes, at hun synes kjærestejakten kan være skikkelig tøff:

— Dating er vanskelig! Det er ikke alltid så lett å finne en man «klikker» med, skriver skjønnheten på appen, og legger til at hun ikke kan ha en fyr som tar seg selv altfor høytidelig:

— Vi må kunne le sammen!

TIDLIGERE FLØRT ELLER EI?: Harry Styles er bare én av mange kjekkaser Kendall har blitt koblet til. Foto: NTB Scanpix



I tillegg understreker 21-åringen at det er viktig at de deler noen av de samme interessene.

— Hvis vi ikke har noen til felles, hva skal vi finne på da? Det hadde vært fantastisk om han liker samme musikk som meg eller digger biler. Eller at han bare er like spontan som meg — det hadde vært en god start i hvert fall!

Og DER lærte vi altså at ungjenta elsker biler. Jepp, tenk at Kenny er en skikkelig rånebabe!

BIL-BABE: Kendall eeelsker fine (og raske!) biler. Foto: NTB Scanpix



Til slutt legger «Keeping Up With The Kardashians»-stjernen vekt på at han er nødt til å ha bra stil:

— Jeg bryr meg ikke så mye om hva slags klær han har på seg, så lenge han vet hvordan han skal sette dem sammen. Det er så utrolig attraktivt når en fyr vet hvordan han skal kle seg. Om jeg ser bra ut, så bør han det og!