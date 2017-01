Fansen mener realitystjernen er totalt ugjenkjennelig på bildet.

TOPP.NO: Det er ikke som at ikke Kardashian-søstrene er fremmede for å ha fikset på utseendet sitt. Jepp, selv halvsøsteren Kylie Jenner (19) startet tidlig med injeksjoner som gjorde at leppene hennes forandret seg drastisk.

Khloé Kardashian (32) har hele veien sagt at hun aldri har lagt seg under kniven, men innrømmer at hun har sprøytet inn både det ene og det andre i ansiktet og leppene sine — og at resultatet en gang ikke ble heeelt som planlagt.

Likevel får hennes nyeste selfie fansen til å lure på om hun har gjennomført en plastisk operasjon uten at noen har fått vite om det.

I bildet hennes fra tropisk familieferie fra Costa Rica, mener de at realitystjernen er totalt ugjenkjennelig.

Island Vibes Et bilde publisert av Khloé (@khloekardashian) søndag 29. Jan.. 2017 PST



Under bildet spør flere av følgerne hennes «hva som har skjedd med ansiktet hennes» — og andre hevder hun MÅ ha fikset på nesa.

Vi tror nok at blondinen bare har gått litt ekstra amok med retusjeringen av bildet (og leppeinjeksjoner), men synes uansett det er viktig å understreke hvor synd vi synes det er at stjernene velger å endre på utseendet sitt — Khloé var slående vakker før hun begynte med kosmetiske inngrep.