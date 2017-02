Realitystjernen mener mange hadde blitt redde av å sove med henne.

TOPP.NO: Det er nok ikke mye vi ikke vet om Kardashian/Jenner-klanen. Er det én familie som ikke er redde for å dele alt om privatlivet sitt, så er det denne gjengen!

Og dronningen av realityfamilien, selveste Kim Kardashian er nok kanskje den som har delt aller mest fra livet sitt de siste årene...

Nå har hun røpet at hun har en merkelig uvane i senga. Superstjernen sover nemlig med øynene halvåpne, kan hun fortelle på appen sin.

Woah, det må ha vært litt av et sjokk for ektemannen Kanye West første gang han sov over...

— Jeg sover med øynene halvveis åpne og det skremmer livsskiten ut av folk, bekrefter skjønnheten på appen.

Og ja, vi skjønner jo godt det! Selv om det faktisk ikke er så veldig uvanlig at folk sover med øynene åpne. Lol!