Stjernen åpner seg om angsten hun har lidd av — og slik taklet hun den.

TOPP.NO: Å vokse opp i rampelyset er ikke bare-bare. Flere stjerner som først ble kjente som barn, forteller hvor tøft det har vært i barndommen å føle at "alle" følger med på deg til enhver tid. Blant annet har Justin Bieber vært ærlig om hvor vanskelig det har vært å være ungdom i medias søkelys.

Nå har også Kylie Jenner (19) åpnet seg om angsten hun fikk som følge av all den negative oppmerksomheten som har fulgt med livet som realitystjerne. Spesielt var året 2015 veldig tøft for ungjenta, da hun gikk offentlig ut og innrømmet at hun har fikset på utseendet sitt.

Den populære sosiale medier-dronningen forteller at hun led av angst:

— Jeg pleide å ha mye angst. Jeg gikk aldri ut. Om jeg forsøkte å dra på kino eller noe, kunne jeg midt i filmen få problemer med å puste og bare begynne å gråte. Jeg er overrasket over at det ikke finnes videoer av meg der ute. Jeg følte meg fanget, og at alle så på meg. Jeg følte at alle hatet meg, forteller skjønnheten åpenhjertig til Complex.

FØLTE FOLK HATET HENNE: Kylie forteller at hun opplevde mye negativ oppmerksomhet etter at hun i 2015 fortalte at det var leppeinjeksoner som er grunnen til hennes enorme lepper. Foto: SipaUSA



Nå har heldigvis 19-åringen funnet en måte å takle angsten sin på, og «Keeping Up With The Kardashians»-stjernen vet hva hun skal gjøre for å slippe unna panikkanfallene:

— Jeg har lært meg å ta det mer med ro, og fokusere på de tingene jeg elsker, og heller si nei til de tingene jeg ikke vil gjøre. Jeg pleide å si ja til alt, men da jeg begynte å ta kontroll over livet mitt, følte jeg meg mye bedre.