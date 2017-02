Se bildene som får fansen til å tro at realitystjernen har lagt seg under kniven.

TOPP.NO: Er det en familie som mildt sagt lever av å sjokkere med kropp og utseende, så er det Kardashian/Jenner-gjengen.

Hittil er det uten tvil de tre eldste jentene i Kardashian-klanen som tar kaka, men yngstemann Kylie Jenner begynner å ta igjen sine berømte storesøstre når det kommer til å fikse på det ene og det andre.

Selv om hun knapt har fylt 19 år, har realitystjernen allerede i flere år sverget til leppeinjeksjoner og blitt beskyldt for å ha gjort flere plastiske operasjoner.

Noe vi synes er synd, for hun var virkelig flott som hun var — og ingen skal måtte føle at de må fikse på kropp eller ansikt for å føle seg bra. Kylie Cosmetics-gründeren forteller jo selv at det var en stygg kommentar fra en gutt som i stor grad førte til leppeforstørringen.

Nå ser det ut til at ungjenta har tatt for seg en ny kroppsdel og jukset seg til enda større pupper — og bildebevisene er slående. Flere fans påpeker at det har dukket opp en STOR forskjell bare i løpet av noen uker, og at det må være snakk om silikon.

Det er ikke første gang Instagram-dronninga blir beskyldt for å ha tatt silikon, og tidligere har hun skyldt på vektøkning og at de blir større når det er «den tiden i måneden» (aka mensen journ.anm).

Under et av bildene hun har delt fra familieferien i tropiske Costa Rica, har flere av fansen reagert ifølge Se og Hør.

«Brystforstørrelse. De vokser ikke over natten. Bare si det som det er, det virker bare dumt når du forsøker å skjule det åpenbare», skriver én av følgerne hennes.

En annen hinter til mensen-argumentet med kommentaren «Ooo Kylie, hvor mange ganger i uka får du menstruasjon igjen?».

En tredje fan trekker frem fjorårets Halloween-kostyme der Kylie var utkledd som Christina Aguilera, og mener det er helt tydelig at puppene til superstjernen har vokst siden den gang.

Det kan være snakk om vektøkning, hormoner (aka mensen) og *nesten magiske* pushup-bh-er, MEN vi synes Kylie bør innrømme det om hun har tatt silikon.

Selvsagt skal stjernene ha krav på privatliv og ikke måtte fortelle sladderpressen alt, men vi synes det er trist at Kylie fremmer et kroppsideal som naturlig dersom det egentlig er et resultat av plastisk operasjon. Det beste er kanskje å være ærlig dersom hun har lagt seg under kniven?