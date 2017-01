Rapperen lar et nakenbilde av kjæresten pryde sin nye singel.

TOPP.NO: Selv om det ikke er tvil om at Kylie Jenner (19) og kjæresten Tyga (27) har hatt et veldig romantisk år, har også de to turtelduene vært beskyldt for å slå opp og det har svirret rykter om utroskap.

Det kan derfor virke som at realitystjernen og rapperen gjør alt de kan for å bevise sin kjærlighet for hverandre — blant annet har den mørkhårede skjønnheten fått en ny tatovering dedikert til Tyga, og 27-åringen på sin side har nå brukt et bilde av Kylie som cover på sin nye singel.

Coveret av singelen «Feel Me» med Tyga og Kanye West viser nemlig et bilde av en (veldig!) avkledd dame, og etter en kjapp sammenligning med Kylies instaprofil, ser man godt at det er et av hennes bilder som er blitt brukt.

Bildet på singelcoveret har selvsagt blitt triksa litt med, men det er ikke tvil om at likheten er slående:

FEEL ME on @spotify #feelme



Selv uten hode på coveret av singelen, ser man tydelig at dette er laget av Kylies eget nakenbilde fra Instagram:

Et bilde publisert av Kylie (@kyliejenner) tirsdag 08. Nov.. 2016 PST



Men Tyga nøyer seg ikke med å putte kjæresten på coveret. I tillegg nevner han henne direkte i låten når han rapper: «Kylie Jenner thick, you gotta feel me»

På toppen av det hele MÅ han referere til Mercedesen han ga henne i 19-årsgave med denne frasen: «Happy birthday, here's a Benz, feel me?»