Historien bak stjernens store merke på låret gir oss gåsehud.

TOPP.NO: Det kan godt hende du allerede har lagt merke til at Kylie Jenner (19) har et gigantisk arr på det venstre låret sitt.

Realitystjernen har tross alt aldri forsøkt å skjule det lange merket på beinet og legger stadig vekk ut bilder der arret synes i sosiale medier.

LES OGSÅ: Ariana Grande får massiv kritikk for dette Instagram-bildet

Under årets Golden Glode-etterfest ble arret atter igjen blottet, og flere fans har spurt seg hva som er historien bak.

Faktisk er arret 14 år gammelt, for Kylie var 5 år da hun havnet i ulykken som skadet henne stygt. Og det skjedde da hun var ute og lekte med storesøster Kendall (21)!

— Da jeg var rundt fem år lekte jeg gjemsel med søsteren min. Jeg gjemte meg bak en høy og lukket port. Etter en stund, da søsteren min ikke fant meg, klatret jeg over en spiss metallstang som stakk opp fra porten. Jeg skled og stangen gikk inn i beinet mitt. Jeg prøvde å dytte den vekk, men stangen rev gjennom hele beinet, forklarte skjønnheten i en spørsmålsrunde på Celebuzz.com i 2011.

LES OGSÅ: Kylie, Kendall og Kim Kardashian dukker opp i ny storfilm

STORT ARR: Kylie Jenners gigantiske arr er minne om en forferdelig ulykke hun havnet i som 5-åring. Foto: NTB Scanpix



Vi synes det er stas at «Keeping Up With The Kardashians»-stjernen ikke forsøker å skjule eller har fjernet arret, når vi vet at hun langt ifra er redd for å fikse på utseendet sitt ellers. I stedet viser hun tydelig at hun er stolt over det i sosiale medier:

Et bilde publisert av Kylie (@kyliejenner) fredag 26. Aug.. 2016 PDT