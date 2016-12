Igjen og igjen beviser stjerneparet hvorfor de er så #goals.

TOPP.NO: Hollywoods heteste par (for andre gang — de slo jo opp en periode), Miley Cyrus (24) og Liam Hemsworth (26) har det med å virkelig eie Instagram når de først deler bilder fra livet sitt sammen.

Hvem kan vel ikke glemme de koselige bildene Liam la ut av Miley på bursdagen hennes tidligere i høst? Snakk om å lage en romantisk morgenstund for den søte forloveden sin. Sukk!

Hvorfor de to turtelduene alltid er så #goals, må være fordi de igjen og igjen beviser at man kan finne den store kjærligheten selv om man er superstjerne.

Og at det faktisk går an å finne tilbake til hverandre etter et brudd. De er rett og slett skikkelig forbilder i en stjerneverden der det ellers er vanskelig for par å holde sammen <3

Derfor blir vi ekstra glade av bildet Miley sin storesøster, Brandi, delte på Instagram. For det er ingen tvil om at Liam er et fullverdig medlem av Cyrus-familien:

Cyrus fam Christmas in full swing Et bilde publisert av Brandi Cyrus(@brandicyrus) tirsdag 20. Des.. 2016 PST



Lenge leve kjærligheten <3