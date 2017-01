Betyr bildebeviset at Liam Hemsworth og Miley Cyrus har blitt mann og kone?

TOPP.NO: Det er ikke så rart at bryllupet til Miley Cyrus (24) og Liam Hemsworth (26) har blitt en stor snakkis. Helt siden det hete Hollywood-paret ble sammen og forlovet igjen i fjor, to år etter de brøt forlovelsen sin i 2013, har man ventet i spenning på en bekreftelse på når de faktisk gifter seg.

Og skal vi tro Mileys lillesøster, Noah, er det ikke sikkert at de to stjernene steller istand et storslagent bryllup med masse celebre gjester — de er jo tross alt et rimelig chill par. Bare tenk på det faktum at Miley ikke gidder å bruke forlovelsesringen sin daglig engang!

Dette har gjort fansen bekymret for at den eksentriske sangfuglen og skuespillerforloveden har giftet seg i all hemmelighet, uten å annonsere det til noen.

Og beviset som støtter teorien? Et bilde som ble postet på Instagram i juleferien, som viser superparets to mødre sammen. Miley tagget nemlig bildet med #inlaws, som betyr svigerforeldre på norsk, og som er det foreldrene kalles når barna har giftet seg.

Family! #inlaws (no law) Et bilde publisert av Miley Cyrus (@mileycyrus) lørdag 31. Des.. 2016 PST



Men om dette beviset er grunn nok i seg selv, kan diskuteres. For bak den oppsiktsvekkende hashtaggen skrev Miley no law i parentes. Som mest sannsynlig betyr at mødrene ikke er svigerforeldre på papiret — aka Miam har IKKE giftet seg i jula.

Vi støtter nok heller den siste teorien, og krysser fingrene for at vi får vite det når bryllupet deres faktisk står for døren!