Sjekk bildet som får «The Vampire Diaries»-fansen til å grine av glede!

TOPP.NO: Jepp, vi vet vi har skrevet opp og ned i mente om at Nina Dobrev (28) får et comeback i vampyrserien «The Vampire Diaries», og vi har hele veien vært en smule redd for at forhåpningene våre skulle vise seg å ikke stemme.

Men nå har den smellvakre stjernen selv bekreftet at hun dukker opp igjen på tv-showet. Brunetten la ut et bilde på Instagram av manuset til serien som var merket med navnet hennes og skrev under «Jeg vet det torsdag, men dette er ikke en TBT. #BakcOnSet #TVDForever».

Men også produsenter av showet har bekreftet den gledelige nyheten om at de får se Elena Gilbert en siste gang i serieavslutningen:

— Jeg er overlykkelig over å kunne avslutte serien på den måten jeg har villet — ved at Nina kommer og hjelper oss med å si farvel, sa produsent Julie Plec til Variety, og hennes medprodusent Kevin Williamson kunne tilføye at også han tar nyheten med et stort smil:

— Jeg er så glad for å ha Nina tilbake for å sikre at vår aller siste episode blir helt episk!

Nina sluttet i serien etter seks sesonger, der hennes karakter Elena havnet i en uendelig søvn som ikke lar henne våkne om ikke bestevenninnen hennes, Bonnie (Cat Graham), dør.

Det blir derfor spennende å se hvordan 28-åringen har blitt skrevet inn i historien igjen — og vi gleder oss til episoden har premiere i USA 10. mars. Selv om det betyr at vi også må si farvel til favvo-vampyrene for alltid...