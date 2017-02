Nina Dobrev og Nikki Reed overrasket alle da de delte dette bildet sammen.

TOPP.NO: Det er ikke uten grunn at fansen har trodd at det har vært dårlig stemning mellom Nina Dobrev og Nikki Reed. De to skjønnhetene har nemlig hatt samme kjæreste; Ian Somerhalder.

Ian og Nina var som kjent kolleger i vampyrserien «The Vampire Diaries», og ble forelsket også bak kamera. De tidligere turtelduene datet faktisk i hele tre år, fra 2010 til 2013. Men samme år de gjorde det slutt, fant Ian tonen med en annen vampyr, nemlig Nikki som er kjent fra «Twilight»-filmene.

LES OGSÅ: Dove Cameron kom med sjokkerende avsløring om eksen Ryan på Instagram

Jepp, det er ikke rart at det har luktet et skikkelig trekantdrama her — og sladderpressen har skrevet opp og ned i mente om de to bestevenninnene som visstnok skal ha kuttet all kontakt på grunn av en gutt (ja, vi har trodd de har vært uvenner vi og!).

Nå ser det derimot ut til at det aldri har vært noen krangel mellom stjernene. På Instagram har nemlig både Nina og Nikki stoppet alle rykter og spekulasjoner ved å poste hvert sitt bilde i går.

LES OGSÅ: Fansens teori er at disse to gifter seg i «The Vampire Diaries»

Bildene er fra en middag Nina hadde med Nikki og Ian, som har vært gift i et år, og hun kaller dem til og med «team Somereed». Smelt!

Can't believe how time flies. Farewell dinner with team Somereed! So good catching up with these goofballs. All Et bilde publisert av Nina Dobrev (@ninadobrev) tirsdag 07. Feb.. 2017 PST



Også Nikki la ut et blinkskudd av trekløveret fra samme kveld, og passet på å kjefte på mediene og de usanne ryktene i samme slengen:



Vi er sååå glade for å se at det aldri har vært noe trekantdrama på gang, og synes det er fett at de beviser at en gutt aldri skal ødelegge et vennskap. <3

LES OGSÅ: Disse bestevennene i Hollywood har datet hverandres ekser