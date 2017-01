Søstrene dukker opp i ny storfilm

Kendall, Kim Kardashian og Kylie Jenner blir snart å se på kinolerretet.

TOPP.NO: Er det noe de ultrakjente Kardashian/Jenner-søstrene IKKE får til?! Nå skal nemlig tre av de celebre jentene fra den store søskenflokken spille i en ny storfilm.

Kim Kardashian (36) og de yngre halvsøstrene Kendall (21) og Kylie Jenner (19) var nemlig nylig i New York for å spille inn en scene til den kommende filmen «Ocean's Eight».

Actionfilmen er en spin-off av klassikeren «Ocean's Eleven» og de to oppfølgerne, men har byttet ut en mannlig cast med kvinner i hovedrollen.

Blant annet spiller Sandra Bullock, Cate Blanchett og Rihanna i det som spås å bli en skikkelig blockbuster.

«Keeping Up With The Kardashians»-stjernene har en ørliten scene i filmen. De skal nemlig komme til en Met Gala-liknende fest iført fantastiske designerkjoler. Og det er så langt alt vi vet. Lol!

RIHANNA SOM SKUESPILLER: Sangfuglen spiller med store stjerner som Sandra Bullock og Cate Blanchett i den kommende filmen "Ocean's Eight". Foto: Splash News



Mest sannsynlig har nok ingen av kjendissøstrene noen replikker, men vi gleder oss uansett til å se dem på storskjerm i kinomørket!

Dessverre må vi belage oss på en smule ventetid... «Ocean's Eight» skal visstnok ha premiere 8. juni 2018(!).