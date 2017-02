Superstjernens bilde på Instagram har satt i gang spekulasjoner blant fansen.

TOPP.NO: Natt til mandag gikk Super Bowl av stabelen i USA, og også store Hollywood-stjerner benket seg foran tv-skjermen for å følge den spennende amerikanske fotball-festen.

Selena Gomez knipset seg selv med flere venner på Instagram Stories, og vi kan sååå relatere oss til sangfuglen i bildet.

I blinkskuddet kan man nemlig se at skjønnheten henger med tre forelskede par, og hun gjør et nummer av å være den eneste uten en kjæreste i bildet.

Selv om bildet helt sikkert bare skal gjøre en morsom greie ut av det å være tredje hjulet på vogna (eller i realiteten det sjuende hjulet på vogna), så får det både oss og resten av fansen til å stusse.

For er dette egentlig en måte for Selena å vise at hun faktisk er singel? Eller er det et hjertesukk fordi hun savner flørten The Weeknd, aka Abel Tesfaye, som hun kobles til for tiden?

Sel via ig stories Et bilde publisert av Selena & Justin Updates (@jelenasenergy) søndag 05. Feb.. 2017 PST



Det er jo ikke tvil om at den smellvakre brunetten og kanadieren har tilbrakt mye tid sammen i det siste, men samtidig er det flere som fortsatt mistenker at flingen deres er et PR-stunt.

Vi krysser i hvert fall fingrene for at ikke det siste er sant. #Abelena <3

