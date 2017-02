Superstjernen åpner seg i nytt intervju.

TOPP.NO: Nå er det ikke lenge til Selena Gomez nye Netflix-serie, «13 Reasons Why», har premiere (aka 31. mars, yay!), og i den forbidelse har superstjernen åpnet seg om det spennende ungdomsdramaet.

I pressekonferansen hun deltok på legger skuespilleren og artisten vekt på hvor vanskelig hun synes det er at sosiale medier har fått en stor rolle i samfunnet vårt i dag — noe som også tas opp i den kommende tv-serien hennes.

Hun forteller at hun møtte mange unge mennesker i forbindelse med produksjonen av «13 Reasons Why» og snakket om hva de synes er tøft i livet sitt — og den smellvakre stjernen sier hun kunne kjenne seg igjen i mye, til tross for at hun selv vokste opp foran kameraene i Disney-universet.

This was the day I was nervous as hell going into @Netflix for the first time to talk about @13reasonswhy -my mom found this book in 2009 and worked her ass off to make it with me, guide me and tell this story authentically (the only reason, beside Jay this project was even made) Et bilde publisert av Selena Gomez (@selenagomez) torsdag 26. Jan.. 2017 PST



Derfor ønsker brunetten å være et godt forbilde, selv om det kan være vanskelig:

— Jeg er veldig ærlig, og selv om jeg liker det eller ikke, så har folk sett mange av feilene mine. Og jeg må bare bruke det til min fordel, for da kan [fansen] i hvert fall stole på meg. Men det er tøft. Det er veldig tøft nå. Altså, jeg hater sosiale medier. Jeg hater det de må se på. Jeg hater det de tror er virkeligheten.

After 6 years waiting to find the perfect Hannah and Clay for @13reasonswhy I couldn't be luckier we cast these two Et bilde publisert av Selena Gomez (@selenagomez) onsdag 08. Feb.. 2017 PST



Hun legger til at hun føler folk er for lite i kontakt med hverandre, og at om man bare sitter og følger med på verden via sosiale medier, så risikerer man «å gå glipp av sitt eget liv»:

— Og du tror at du må se ut på en spesiell måte. Det finnes 17-åringer som ser eldre ut enn meg. Det skremmer meg. Jeg hadde musefletter i håret da jeg var 17 år!

Vi elsker at den tidligere Disney-stjernen er så bevisst på hvem hun er og hvordan hun fremstår i både presse og sosiale medier — vi digger deg, Selena!

Sjekk ut smakebiten på hennes nye tv-serie her: