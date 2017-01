Her er det vi vet om stjernens hete kveld med The Weeknd.

TOPP.NO: Vi kan trygt si at 2017 har startet med et brak! Av alle ting som kunne ha åpnet det nye året, har nemlig Selena Gomez (24) og The Weeknd (26) funnet tonen. Svært godt.

I går ble det sluppet bilder av de to sangstrupene som kliner på åpen gate. Jepp, du leste riktig. Dette hadde ikke vi heller kunnet se for oss!

Her er alt vi vet om den merkelige hendelsen:

Tirsdag kveld (USA-tid) blir de to sangfuglene observert sammen på restauranten Girogio Baldi i Santa Monica, California.

Ifølge et øyenvitne ET har vært i kontakt med, skal de to turtelduene ha sittet sammen innerst i lokalet og hatt en privat servitør som serverte dem hele kvelden. Jepp, vitnet sier de spiste og koste seg i hele tre timer!

Selv om de visstnok kom til restauranten hver for seg, dro de to stjernene sammen — og det er da de sjokkerende paparazzibildene ble knipset av Selena som holder rundt og kliner med hiphop-artisten.



— De kom ut [av restauranten] og så skikkelig lykkelige ut. De klemte og kysset og var superintime sammen. Selena var helt oppslukt av han — klemte og kysset på han. Hun så fantastisk ut, og virket ordentlig glad og forelska, fortalte øyevitnet, og legger til at det kom to ulike biler for å hente dem, men at de hoppet inn i samme bil; The Weeknd sin.

Visstnok skal bilen hatt kurs mot Selenas hjem. Woah!

SLO OPP I HØST: The Weeknd datet supermodell og it-jente Bella Hadid i halvannet år. Men de to gikk hvert til sitt i november. Foto: wenn.com

Det vi stusser over, er at det kun er to måneder siden The Weeknd gjorde det slutt med Bella Hadid — og som førte til dette kleine møtet på Victoria's Secret-catwalken. Han har virkelig kommet seg fort over ekskjæresten!

I tillegg er Bella og Selena veldig gode bekjente, og henger i den samme omgangskretsen blant unge stjerner i Hollywood. Så dette må da lukte catfight?! #drama