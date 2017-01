Tidligere denne uken klinte hun med The Weeknd — nå sjokkerer Selena igjen.

TOPP.NO: Det har begynt å florere rykter om at Selena Gomez (24) og The Weeknd (26) sin nye hete fling rett og slett ikke er mer enn et velplanlagt PR-stunt. Jepp, kan det virkelig være sånn at de har staget sin sjokkerende flørt kun for å promotere nye prosjekter?

Vel, det kan faktisk virke litt sånn. For det første har mange trukket konklusjonen om at artisten, som egentlig heter Abel Tesfaye, synger om den tidligere Disney-stjernen i låta «Party Monster».

Jepp, i låta beskriver han nemlig en jente på følgende måte: «Angelina, lips like Angelina / Like Selena, ass shaped like Selena», og denne strofen får folk til å tro at de overraskende klinebildene rett og slett var for å promotere musikkvideoen til låta som ble sluppet i går.

Det skal sies at det mest sannsynlig er snakk om en helt annen «Selena» i låta. Den avdøde latinamerikanske artisten Selena Quintanilla var nemlig på tidlig 90-tallet berømt for sin eksepsjonelle bakende.

Likevel skal det sies at motefotograf Mert Alas legger ut et bilde av «Revival»-stjernen med den nesten nakne stumpen mot kamera på Instagram like etter, og timingen kunne ikke vært mer mistenkelig...

LA UT RUMPEBILDE: Motefotograf Mert Alas la ut dette bildet fra en fotoshoot han nylig gjorde med Selena Gomez. Han slettet senere bildet, men fansen hadde lagt merke til at han tagget The Weeknd i posten.



Han skal dessuten visstnok ha tagget «Starboy»-sangeren i det oppsiktsvekkende bildet som ble slettet ikke lenge etter. Her må vi skyte inn en kommentar på at fotografens ansiktsuttrykk er VELDIG creepy, men at bildet er knipset etter en fotoshoot de nylig gjorde sammen.

Fotoshoot eller ei, fansen har reagert på Selenas vågale pose og ikke minst at hun er såpass lettkledd. Mange spør seg nå hvorfor den smellvakre 24-åringen, som tidligere har vært kjent for sitt uskyldige uttrykk, har endret seg til så grader den siste tiden.

Et bilde publisert av Selena Gomez



Det er tross alt ikke lenge siden hun tårevåt sto på scenen under American Music Awards og understreket i den emosjonelle talen sin at hun ikke «vil se bilder av kroppene deres [fansen] på Instagram» og at hun er mer opptatt av å vite hva som er i hjertene til folk. Hun la også til at hun ikke lenger er avhengig av å få bekreftelse på den måten.



Akkurat hva som er historien bak det lettkledde bildet, venter vi i spenning på å høre. Men frem til da er vi bare glade på Selenas vegne, som virker lykkeligere enn noensinne. Det er jo tross alt det viktigste!