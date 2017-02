... Og fansen tror den handler om Justin Bieber.

TOPP.NO: Woah, det skjer mye med Selena Gomez for tiden! Fra å ha tatt en langvarig pause fra rampelyset i høst, da den smellvakre stjernen måtte legges inn på rehab, er favvo-sangeren vår nå tilbake for fullt!

I tillegg til at hun kobles til überhotte The Weeknd og dermed har satt i gang tidenes trekantdrama med supermodell Bella Hadid, er det snart premiere på Netflix-showet hun har produsert.

LES OGSÅ: Nå har stjernenenes favoritt-undertøysmerke Calvin Klein skiftet logo

I tillegg skal ryktene ha det til at den talentfulle brunetten har jobbet jevnt og trutt med ny musikk den siste tiden, og nå har faktisk 24-åringen teaset en ny låt.

I helgen la hun ut en video på Instagram Stories der man kan høre Selenas lett gjenkjennelige stemme som synger et par strofer fra sangen, som fansen mener er kalt «It Ain't Me».

LES OGSÅ: Chloë Moretz overrasket fansen med ny, oppsiktsvekkende piercing

Selena posted on her Instagram story! New music!!!!! En video publisert av Selena Gomez Updates(@selenamgomezfanss) fredag 03. Feb.. 2017 PST

Selena posted another video her Instagram story! En video publisert av Selena Gomez Updates(@selenamgomezfanss) fredag 03. Feb.. 2017 PST



Fansen tror den nye låten handler om «Revival»-sangeren sin superstjerne-eks, Justin Bieber. Beviset? Du kan høre henne synge «I had a dream. We were back to 17, summer nights. Never growing up».

Som kjent, startet hennes turbulente forhold med Justin da den tidligere Disney-stjernen var 17 år gammel...

BERØMTE EKSER: Selena Gomez har skrevet flere låter om den tidligere kjæresten, superstjernen Justin Bieber. Her er de i 2010. Foto: Ap



I tillegg kan man tolke X-en over munnen hennes som et hint til at det handler om en ekskjæreste. Hmm...

LES OGSÅ: Denne 16-åringen er KLIN lik pappaen til Cara Delevingne! #spooky

Som om dette ikke er nok, så kan det se ut til at hun har samarbeidet med vår norske gromgutt, Kygo!

Jepp, du leste riktig. I et bilde skjønnheten har delt på Instagram, har hun nemlig tagget den verdenskjente bergenseren i et av hjørnene av bildet: