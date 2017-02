... Og blondinens nye flamme er Kendall Jenner eks.

TOPP.NO: Ok, det er ikke lenge siden kjendisdatter og it-jenta Sofia Richie (18) ble koblet til Brooklyn Beckham, men allerede ser det ut til at dette kun var rykter og at de to ikke er mer enn bare gode venner.

For nå blir den søte blondinen, som også jobber som modell, koblet til enda en ny kjekkas — og de to har tilbrakt MYE tid sammen den siste tiden. Og det som visstnok er den nye flammen hennes skal tidligere ha hatt en flørt gående med Kendall Jenner (selv om han selv hevdet hardnakket at de kun var gode venner...)!

Den utkårede er racebilsjåfør Lewis Hamilton, og han er intet mindre enn 14 år eldre enn Sofia. De to nye turtelduene, om vi skal tro ryktene, har blitt observert på en supersøt sushi-date — og i forrige uke sørget de for å sitte sammen på første rad under moteuka i Paris.

Etterpå festet de sammen på etterfesten til Balmain-visningen, og hang faktisk hele kvelden med rapperen som Kendall visstnok dater for tiden, A$AP Rocky.

Verken Sofia eller Lewis har foreløpig kommentert romanseryktene, og med tanke på den store aldersforskjellen, holder vi i TOPP en knapp på at de bare er venner — men man vet jo aldri... Vi venter i spenning!



