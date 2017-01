«SKAM»-stjernen Thomas Hayes prøver seg på en helt ny karriere.

TOPP.NO: «SKAM»-skuespiller Thomas Hayes (19), som spilte William i serien, har tydeligvis hatt en VELDIG god grunn til å forlate det populære showet.

I dag kom nemlig nyheten om at kjekkasen skal opptre som artist under årets russearrangement på Tryvann i mai.

Jepp, du leste riktig! Det mørkhårede stjerneskuddet har jobbet med musikk rett under nesa på oss — og vi har hele tiden trodd at han kun har satset på skuespillerkarrieren sin.

Det er Tryvannfestivalen selv som delte nyheten på sin Facebook side, og opplyser om at de som er russ 2017 nå får mulighet til å se Asker-gutten opptre for første gang på en musikkscene.

Det kan se ut som Thomas har valgt etternavnet sitt som artistnavn, og at det er «HAYES» han vil omtales som musikalsk.



Dessverre kan det se ut til at han ikke kommer til å synge eller opptre med egenproduserte låter.

Topp har vært i kontakt med Tryvannfestivalen og de bekrefter over mail at det er et DJ-set han skal fremføre på den store russefesten i Oslo.

Vi krysser likevel fingrene for at det kommer et samarbeid med venninnen Astrid S i fremtiden...